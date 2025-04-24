«Газпром» сократит финансирование «Авангарда» в пользу СКА — источник
«Газпром» сократит финансирование «Авангарда», сообщает «ВсеПроСпорт».
По информации источника, снижение связано с финансовыми проблемами «Газпрома». Часть средств будет перераспределена в пользу СКА.
Омским клубом владеет «Газпром Нефть».
«Авангард» завершил выступления в текущем сезоне во втором раунде плей-офф КХЛ, уступив «Локомотиву» в семиматчевой серии со счетом 3-4.
СКА закончил сезон, проиграв столичному «Динамо» в первом раунде со счетом 2-4.