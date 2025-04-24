Защитник ХК ЦСКА отреагировал на новость о своей положительной допинг-пробе

Защитник ЦСКА Никита Седов прокомментировал информацию о своём положительном допинг-тесте на мельдоний.

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«От себя хочу заявить, что я всегда ответственно подходил и подхожу к любимому делу: к питанию, к восстановлению, к тренировочному процессу и естественно к соблюдению антидопинговых правил. Новость о положительной пробе — для меня шок. Безусловно, я никогда не принимал, и даже не думал принимать мельдоний, который давно запрещён в спорте, о чём знают многие. Я буду отстаивать свою позицию. На данный момент прилагаю все усилия, чтобы установить, как это могло попасть в организм. Благодарю всех за поддержку. Надеюсь, в скором времени снова смогу вернуться к любимому делу», — написал Седов в соцсети.

Напомним, ранее в пробе форварда ЦСКА Владислава Каменева также был обнаружен мельдоний.