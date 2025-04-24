Ступак ответила, считает ли Овечкина лучшим российским спортсменом 21 века

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Юлия Ступак поделилась впечатлениями от рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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— Я, конечно, пристально не следила, но отслеживала все результаты Александра в новостях. Мне очень нравится Овечкин как спортсмен, и я мечтаю увидеть его игру вживую. Безумно хочу это лицезреть.

– Рекорд Овечкина – это главное спортивное событие последних 20 лет?

– Не уверена насчёт 20 лет, но это грандиозное событие. Думаю, что Овечкиным гордится не только Россия, но и весь мир. Он был лучшим на протяжении нескольких лет.

– Ты считаешь Овечкина лучшим российским спортсменом 21 века?

– Да.

– Насколько важное значение имеет этот рекорд в истории российского и мирового спорта?

– Это очень важное событие. Надеюсь, что в будущем он будет передавать свой опыт подрастающим поколениям. Это было бы идеально, так как я уверена, что детишки мечтают пообщаться с Александром. Думаю, что это было бы очень полезно для российского хоккея, так как Овечкин – очень опытный и открытый человек, — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.