Плющев обвинил «Ак Барс» в полном неуважении к болельщикам

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поражении «Ак Барса» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2-4).

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— Что больше всего удивило на стадии четвертьфиналов?

— Исчезновение «Ак Барса». Казань взяла первые два матча в Москве — и остановилась. Разгромная шестая игра с 1:6, поставившая точку в серии, — это вообще шок. Никогда прежде не видел «Ак Барс» в Казани таким бесхарактерным — полное неуважение к своим болельщикам!

В своё время тренировал Казань, не понаслышке знаю, что «Ак Барс» — клуб, на который работает весь Татарстан. Тем не менее ещё осенью говорил о том, что у «Ак Барса» будут проблемы. Мелочей в хоккее не бывает. Первым сигналом стал странный демарш с Шипачёвым, хотя сезон минского «Динамо» показал, в какой роли этот опытный игрок эффективен. Потом во время игры выпал телефон у Дыняка — без всяких последствий и со стороны тренеров, и со стороны многочисленных комитетов и подкомитетов КХЛ. Всё это символы сезона «Ак Барса». А в спорте символы иногда не менее показательны, чем счёт на табло, — цитирует Плющева Russia-Hockey.