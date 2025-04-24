«Авангард» прокомментировал слухи о сокращении финансирования клуба

Омский «Авангард» опроверг информацию о возможном сокращении финансирования клуба.

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Ранее в четверг издание «ВсеПроСпорт» сообщило, что финансирование «Авангарда» в следующем сезоне может быть сокращено. Отмечалось, что председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников «поставил перед офисными сотрудниками клуба практически невыполнимые планы по росту доходов. При этом бюджеты на подобные инициативы только уменьшаются».

— В последнее время в информационном пространстве стали появляться слухи о возможном сокращении финансирования клуба. Заявляем ответственно: данная информация не соответствует действительности. Финансовое положение ХК «Авангард» остаётся стабильным, а перед клубом по‑прежнему стоят самые амбициозные цели. В ближайшее время в Омске состоится итоговая пресс‑конференция, на которой главный тренер и генеральный менеджер клуба подведут итоги завершившегося сезона и расскажут о планах на будущее. Если кратко: мы топ‑клуб с топ‑целями! За Омск, за победу! — говорится в заявлении.

«Авангард» завершил борьбу за Кубок Гагарина на стадии четвертьфинала, проиграв ярославскому «Локомотиву» со счетом 3–4.

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