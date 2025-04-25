Капризов признан первой звездой матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой третьего матча серии первого раунда плей‑офф НХЛ против «Вегаса», сообщает пресс‑служба лиги.

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В четверг «Миннесота» на своем льду одержала победу со счетом 5:2 и повела в серии до четырех побед — 2–1. Капризов в этой встрече забросил две шайбы.

Нападающий «Сент‑Луиса» Павел Бучневич стал второй звездой третьего матча серии первого раунда плей‑офф НХЛ против «Виннипега» (7:2). В этой игре россиянин записал себе в актив три гола и одну результативную передачу. Счет в серии — 2–1 в пользу «Джетс».