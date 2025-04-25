Овечкина назвали патриотом, который любит Россию

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на Youtube-канале The Sick Podcast – The Eye Test назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина патриотом.

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«Он патриот своей страны. Он любит Россию. То, что он сделал для развития российского хоккея, – это нечто потрясающее», — сказал Ротенберг.

В ночь на 24 апреля Овечкин сыграл во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс». Эта игра стала для него 153-й. Он сравнялся по этому показателю с Джимми и Горди Робертсами, которые завершили свои карьеры в лиге на этой отметке. Следующей целью Овечкина является показатель Джона Леклера и Джереми Рёника — по 154 матча.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.