«Торпедо» продлило контракт с нападающим

Нападающий и воспитанник «Торпедо» Никита Шавин продлил на два года контракт с нижегородским клубом, сообщает пресс‑служба команды.

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Минувший сезон стал для 23‑летнего форварда самым результативным за время выступлений в КХЛ — 7 шайб и пять голевых передач.

В чемпионате ВХЛ текущего сезона Шавин провел 23 матча за «Торпедо‑Горький», в которых заработал 16 (7+9) очков.

В первом раунде Кубка Гагарина сезона‑2024/25 «Торпедо» всухую проиграло серию «Локомотиву» (0–4).

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