Денис Костин покинет «Сибирь» и перейдет в клуб Западной конференции.

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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Ивана Богуна, руководство новосибирского клуба предложило вратарю новое соглашение с зарплатой 20 млн рублей за сезон, которое не устроило сторону хоккеиста.

В прошлом сезоне Костин провел 47 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и одержал 23 победы, отражая 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,26.

В Кубке Гагарина 29-летний голкипер играл во всех семи встречах серии с «Салаватом Юлаевым» (3-4), совершая 91,1% сэйвов.

Его действующий контракт с «Сибирью» истекает в конце мая 2025 года.