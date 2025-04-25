Назван состав команды «Россия 25» на матчи со сборными Белоруссии и Казахстана

Федерация хоккея России определила состав команды «Россия 25» на тур, который пройдет с 1 по 8 мая.

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В рамках турнира команда Романа Ротенберга сыграет против сборных Казахстана (1 мая) и Белоруссии (2,5,6 и 8 мая). Матчи пройдут в Астане, Тольятти и Минске.

Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА‑1946).

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все — «Северсталь»), Семён Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба — СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Сёмин, Магомед Шараканов (оба — «Лада»).

Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все — «Северсталь»), Михаил Воробьёв, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все — СКА), Иван Воробьёв, Владислав Цицюра (оба — «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).

Прямые трансляции матчей команды «Россия 25» смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.