Назван состав команды «Россия 25» на матчи со сборными Белоруссии и Казахстана по хоккею

Матч ТВ

Федерация хоккея России определила состав команды «Россия 25» на тур, который пройдет с 1 по 8 мая.

Назван состав команды «Россия 25» на матчи со сборными Белоруссии и Казахстана
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В рамках турнира команда Романа Ротенберга сыграет против сборных Казахстана (1 мая) и Белоруссии (2,5,6 и 8 мая). Матчи пройдут в Астане, Тольятти и Минске.

Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА‑1946).

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все — «Северсталь»), Семён Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба — СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Сёмин, Магомед Шараканов (оба — «Лада»).

Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все — «Северсталь»), Михаил Воробьёв, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все — СКА), Иван Воробьёв, Владислав Цицюра (оба — «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).

Прямые трансляции матчей команды «Россия 25» смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей
Данил Аймурзин
Максим Соркин
Владислав Цицюра
Николай Поляков
Павел Дедунов
Илья Карпухин
Владислав Семин
Михаил Григоренко
Сергей Толчинский
Иван Воробьев
Денис Попов
Валентин Зыков
Марат Хайруллин
Михаил Воробьев
Роман Ротенберг
Михаил Ильин
Денис Костин
Дмитрий Юдин
Дмитрий Саморуков
Сергей Плотников
СКА
ХК Северсталь