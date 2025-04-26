Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 26 апреля 2025 года

Сегодня, 26 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

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Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 2-0;

МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-0.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.