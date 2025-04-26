Овечкин обошел Павелски по количеству голов в Кубке Стэнли

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин благодаря голу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против "Монреаля" вышел на чистое 13-е место по количеству шайб в Кубке Стэнли.

Таким образом, всего в карьере на его счету 75 шайб в плей-офф. Это позволило ему обойти по этому показателю Джо Павелски. На 12-м месте с 76 голами располагается Марио Лемье. Лидером с 122 шайбами является Уэйн Гретцки.

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Ранее ТАСС сообщал, что 39-летний Овечкин забросил свою третью шайбу в плей-офф в матче, который завершился победой "Монреаля" со счетом 6:3, счет в серии 2-1 в пользу "Вашингтона". На счету Овечкина в регулярном чемпионате и плей-офф 972 гола, по этому показателю он отстает от Гретцки на 44 шайбы. Овечкин уже побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате (894), забросив 897 шайб.