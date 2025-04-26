Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от первого поражения в серии против "Монреаля"
Хоккеисты "Вашингтона" проиграли третий матч серии плей-офф НХЛ "Монреалю" - 3:6.
После двух домашних побед "Вашингтон" прибыл в Монреаль уверенным в своих силах. Но хозяева сумели найти слабые места у "Кэпиталз" и вырвали победу.
В первом периоде команды обменялись голами. На шайбу Коннора Макмайкла "Канадиенс" ответили точным броском Александра Каррье. После перерыва в роли отыгрывающих оказались уже гости.
Ник Судзуки вывел "Монреаль" вперед, но "Вашингтон" быстро отыгрался - отличился Джейкоб Чикран. Но настойчивые игроки "Монреаля" все же сумели снова повести в счете - на этот раз автором гола стал Коул Кофилд.
"Вашингтон" снова отыгрался. В начале третьего периода точку в комбинации партнеров поставил Александр Овечкин, забросивший уже свою третью шайбу в этой серии.
Но хозяев было не остановить. Кристиан Дворак и Юрай Слафковски дважды огорчили Логана Томпсона, который позже получил травму и покинул лед. А хозяева усилиями Алекса Ньюхука установили окончательный результат - 6:3.
Счет в серии стал 2-1 в пользу "Вашингтона".