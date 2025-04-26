Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от первого поражения в серии против "Монреаля"

Хоккеисты "Вашингтона" проиграли третий матч серии плей-офф НХЛ "Монреалю" - 3:6.

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После двух домашних побед "Вашингтон" прибыл в Монреаль уверенным в своих силах. Но хозяева сумели найти слабые места у "Кэпиталз" и вырвали победу.

В первом периоде команды обменялись голами. На шайбу Коннора Макмайкла "Канадиенс" ответили точным броском Александра Каррье. После перерыва в роли отыгрывающих оказались уже гости.

Ник Судзуки вывел "Монреаль" вперед, но "Вашингтон" быстро отыгрался - отличился Джейкоб Чикран. Но настойчивые игроки "Монреаля" все же сумели снова повести в счете - на этот раз автором гола стал Коул Кофилд.

"Вашингтон" снова отыгрался. В начале третьего периода точку в комбинации партнеров поставил Александр Овечкин, забросивший уже свою третью шайбу в этой серии.

Но хозяев было не остановить. Кристиан Дворак и Юрай Слафковски дважды огорчили Логана Томпсона, который позже получил травму и покинул лед. А хозяева усилиями Алекса Ньюхука установили окончательный результат - 6:3.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Вашингтона".