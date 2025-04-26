Овечкин прокомментировал поражение от "Монреаля"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин назвал причины поражения своей команды в третьем матче серии против "Монреаля".

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Овечкин забросил шайбу, но его команда уступила со счетом 3:6. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Кэпиталз".

После матча Овечкин назвал причины такого результата.

"Мы знали, что они выйдут заряженными на победу. Думаю, что мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко", - сказал россиянин.

Овечкин по голам в плей-офф НХЛ поднялся на 23-е место в истории лиги. На счету россиянина 75 голов, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки - 122 шайбы.

Также Ови поднялся на 35-е место среди игроков лиги по набранных очкам в плей-офф. На его счету теперь 145 очков (75 шайб и 70 результативных пасов).