Игроки Ак Барса Артём Галимов и Илья Сафонов хотят уехать в НХЛ, что их ждёт в Анахайме и Чикаго, могут ли остаться в Ак Барсе

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Перспективы далеко не очевидны.

Лидеры «Ак Барса» собрались в НХЛ. Что ждет Сафонова и Галимова в Америке?
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После вылета «Ак Барса» из плей-офф Кубка Гагарина встаёт очевидный вопрос – каким будет будущее команды? Контракты заканчиваются у ряда важнейших игроков, в том числе у Артёма Галимова и Ильи Сафонова. Хоккеисты задрафтованы в НХЛ «Анахаймом» и «Чикаго» соответственно, за океаном уже обозначили предметный интерес к ребятам.

Информация о взглядах на продолжение карьеры от самих спортсменов идёт противоречивая, так что пока трудно сказать, на чём они остановятся. Многое будет зависеть от доводов и аргументов сторон – что им может предложить «Ак Барс» и на какие роли их приглашают в Америку?

Генеральному менеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину сейчас не позавидуешь. Ему предстоит переподписывать не просто двух лидеров команды, а одних из главных старожилов клуба. Своих воспитанников, которые всю взрослую карьеру провели в Казани. Особенно трудно будет с Артёмом Галимовым. С одной стороны, он выдал выдающийся регулярный чемпионат, уступив в снайперской гонке только уфимскому канадцу Джошу Ливо. С другой – это первый хороший сезон для Артёма за последние четыре года, и в плей-офф он был практически незаметен. Тут важно и не переплатить, и не упустить игрока. Едва ли Галимов перейдёт в другой клуб КХЛ, однако его активно зовут в «Анахайм». «Утки» задрафтовали Артёма ещё в 2020-м под общим 129-м номером. Причём против воли самого Галимова.

«Перед драфтом, помню, мне позвонили, сказали, что хотят выбрать. Я им ответил, что не хочу, чтобы меня драфтовали. Если бы меня не драфтовали, то мог бы сам выбирать команду в НХЛ. А теперь смогу уехать только в «Анахайм», – рассказывал Артём в беседе с казанским изданием «БИЗНЕС Online».

С тех пор Галимов и руководство «Анахайма» практически не общались. Ещё бы, Галимов после яркого дебюта в КХЛ при Дмитрии Квартальнове за два сезона при Зинэтуле Билялетдинове практически потерялся. Нужен ли в НХЛ игрок, который в лиге статусом ниже даже не попадает в состав? Перезагрузить карьеру Артёму помог Анвар Гатиятулин. При Анваре Рафаиловиче Галимов побил все личные рекорды – бомбардирский, снайперский, по показателю полезности. Тут про свой актив и вспомнили представители «Дакс».

Впервые о звонках из-за океана стало известно этой зимой. Сначала о планах позвать Артёма в Калифорнию написал инсайдер Эллиотт Фридман, затем информацию подтвердил и агент игрока Александр Черных: «Анахайм» действительно выходил на нас, когда «Ак Барс» находился на Дальнем Востоке. В «Дакс» сказали, что у них огромное желание видеть Артёма в своем составе. После этого я попросил наших представителей за океаном связаться с клубом, и они эту информацию подтвердили. Интерес серьёзный, но мы никакого решения ещё не озвучивали». По завершении сезона Черных продолжил рассказывать о намерениях заокеанской стороны. Якобы в «Анахайме» были готовы принять Галимова даже по ходу этого сезона – в случае раннего вылета «Ак Барса» он мог бы сыграть в последних матчах регулярного чемпионата, как Иван Демидов после вылета СКА за «Монреаль».

Разумеется, клуб хочет сохранить игрока, побившего рекорд по заброшенным шайбам, так ещё и являющегося продуктом своей системы – любой переезд доморощенных хоккеистов воспринимается болезненно, в первую очередь спонсорами и меценатами. По ходу плей-офф «Ак Барс» отдельно подчёркивал, что в составе чуть ли не половина игроков — выходцы из собственной школы. При этом в условиях потолка зарплат нужно внимательно думать о суммах соглашений с хоккеистами. Перед глазами есть другой пример – Тимур Билялов. Вратарь после яркого сезона в контрактный год потребовал себе самую высокую зарплату в лиге. Агент пугал переездом в Москву или Санкт-Петербург, так что Валиуллин пошёл навстречу. Провальным нынешний сезон Билялова назвать нельзя, но в то же время на свои 55 млн Тимур явно не наиграл.

«Руки выкручивал по контракту, и где ты, парень?» – возмущался Леонид Вайсфельд.

Гарантий, что Галимов сумеет сохранить текущий высокий уровень в дальнейшем, нет никаких, и неубедительный плей-офф явно работает против Артёма. Прямо сейчас разговоры идут даже не о финансовой стороне вопроса, сложности возникают при обсуждении длительности контракта. Если клуб предлагает двухлетнее соглашение, то Черных просит для своего подопечного трёхлетний договор. В то же время в «Анахайме» Галимов будет обязан провести хотя бы год на минимальном контракте новичка. При этом наверняка сначала Артёма «испытают» в АХЛ. Прямо сейчас свободных опций в топ-9 в составе «Дакс» нет, а в четвёртом звене Галимов не будет так эффективен. Из плюсов игрока выделяется его универсальность, в случае необходимости он может сыграть как на фланге, так и в центре.

«Надо было понять, как использовать Галимова, решили, что он будет на фланге – это ключевая фигура, которая ведет большинство, – говорил об Артёме тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий.

Если и представлять Галимова в составе «Анахайма», то, скорее всего, на левом краю третьей тройки, например, вместо канадца Робби Фаббри, у которого как раз заканчивается контракт. Возможно, рискнут и поставят во второе звено вместо Тревора Зеграса, если американец продолжит заниматься ерундой. Пример Максима Цыплакова показывает, что шансы заиграть в НХЛ есть даже у тех, кто не особо феерил в КХЛ. Правда, многое зависит от взглядов будущего тренера «Анахайма», а, по слухам, им станет Джоэль Кенневилль. Его система близка к хоккею Квартальнова, так что в ней Галимов имеет шансы раскрыться. На месте Артёма нужно точно взвесить свои возможности, поскольку от этого решения будет зависеть вся его дальнейшая карьера.

Другое дело – Сафонов. Он дал понять «Ак Барсу», что планирует попробовать свои силы за океаном ещё до Нового года, и вряд ли передумает.

Несмотря на скомканный сезон, у «Чикаго» интерес к своему проспекту не остыл. Команда застряла в перестройке, ей сильно не хватает центрфорвардов. Стиль игры Ильи и его габариты также говорят в пользу того, что у Сафонова всё в Америке получится. У «Чикаго» есть новое лицо франшизы – Коннор Бедард. Команду будут строить вокруг этого «некствана», только дальше в центральной оси шаром покати. Райан Донато, вероятно, не будет продлевать контракт с клубом, а дальше остаются откровенные ахаэловцы: Джейсон Дикинсон, Андреас Атанасиу. В «Рокфорде» приличная статистика у Коула Гуттмана и Бретта Сени, однако ставка на них как на игроков основного состава менее надёжна, чем на проверенного годами в КХЛ Сафонова. В центре могут сыграть немец Лукас Райхель и швейцарец Филипп Курашёв, однако на этот ход тренерский штаб «Блэкхоукс» шёл скорее от безвыходности.

Правда, неизвестно, кто будет входить в обновлённый штаб «Чикаго», и от этого зависят и перспективы Сафонова. Издание The Athletic пишет о Джее Вудкрофте, младшем брате работавшего в минском «Динамо» Крэйга Вудкрофта. В таком случае адаптация Ильи пройдёт чуть проще, к тому же в системе хватает русскоговорящих ребят – двое белорусов Артём Левшунов и Дмитрий Кузьмин, омич Илья Михеев и Курашёв, несмотря на жизнь в Европе и США, не забывший язык родителей. При этом «Ак Барс» цепляться за Илью будет не так крепко, как за Галимова. Валиуллин уже отметил, что 22 очка (7+15) в 51 матче не позволят рассчитывать на большой контракт. Конечно, найти на рынке центра с российским паспортом будет непросто, однако есть вариант с возвращением другого казанца – Владимира Ткачёва. В таком случае потеря Сафонова уже не будет ощущаться столь болезненно.

Хоккей
Коннор Бедард
Артем Галимов
Райан Донато
Зинэтуле Билялетдинов
Илья Сафонов
Филипп Курашев
Джейсон Дикинсон
Андреас Атанасиу
Джоэль Кенневилль
Леонид Вайсфельд
Эллиотт Фридман
Марат Валиуллин
Максим Цыплаков
Анвар Гатиятулин
Тимур Билялов
Крэйг Вудкрофт
Александр Макрицкий
Робби Фаббри
Александр Черных
Дмитрий Кузьмин
Иван Демидов
Владимир Ткачев
Дмитрий Квартальнов
Илья Михеев
ХК Ак Барс
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