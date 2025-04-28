Лидеры «Ак Барса» собрались в НХЛ. Что ждет Сафонова и Галимова в Америке?

Перспективы далеко не очевидны.

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После вылета «Ак Барса» из плей-офф Кубка Гагарина встаёт очевидный вопрос – каким будет будущее команды? Контракты заканчиваются у ряда важнейших игроков, в том числе у Артёма Галимова и Ильи Сафонова. Хоккеисты задрафтованы в НХЛ «Анахаймом» и «Чикаго» соответственно, за океаном уже обозначили предметный интерес к ребятам.

Информация о взглядах на продолжение карьеры от самих спортсменов идёт противоречивая, так что пока трудно сказать, на чём они остановятся. Многое будет зависеть от доводов и аргументов сторон – что им может предложить «Ак Барс» и на какие роли их приглашают в Америку?

Генеральному менеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину сейчас не позавидуешь. Ему предстоит переподписывать не просто двух лидеров команды, а одних из главных старожилов клуба. Своих воспитанников, которые всю взрослую карьеру провели в Казани. Особенно трудно будет с Артёмом Галимовым. С одной стороны, он выдал выдающийся регулярный чемпионат, уступив в снайперской гонке только уфимскому канадцу Джошу Ливо. С другой – это первый хороший сезон для Артёма за последние четыре года, и в плей-офф он был практически незаметен. Тут важно и не переплатить, и не упустить игрока. Едва ли Галимов перейдёт в другой клуб КХЛ, однако его активно зовут в «Анахайм». «Утки» задрафтовали Артёма ещё в 2020-м под общим 129-м номером. Причём против воли самого Галимова.

«Перед драфтом, помню, мне позвонили, сказали, что хотят выбрать. Я им ответил, что не хочу, чтобы меня драфтовали. Если бы меня не драфтовали, то мог бы сам выбирать команду в НХЛ. А теперь смогу уехать только в «Анахайм», – рассказывал Артём в беседе с казанским изданием «БИЗНЕС Online».

С тех пор Галимов и руководство «Анахайма» практически не общались. Ещё бы, Галимов после яркого дебюта в КХЛ при Дмитрии Квартальнове за два сезона при Зинэтуле Билялетдинове практически потерялся. Нужен ли в НХЛ игрок, который в лиге статусом ниже даже не попадает в состав? Перезагрузить карьеру Артёму помог Анвар Гатиятулин. При Анваре Рафаиловиче Галимов побил все личные рекорды – бомбардирский, снайперский, по показателю полезности. Тут про свой актив и вспомнили представители «Дакс».

Впервые о звонках из-за океана стало известно этой зимой. Сначала о планах позвать Артёма в Калифорнию написал инсайдер Эллиотт Фридман, затем информацию подтвердил и агент игрока Александр Черных: «Анахайм» действительно выходил на нас, когда «Ак Барс» находился на Дальнем Востоке. В «Дакс» сказали, что у них огромное желание видеть Артёма в своем составе. После этого я попросил наших представителей за океаном связаться с клубом, и они эту информацию подтвердили. Интерес серьёзный, но мы никакого решения ещё не озвучивали». По завершении сезона Черных продолжил рассказывать о намерениях заокеанской стороны. Якобы в «Анахайме» были готовы принять Галимова даже по ходу этого сезона – в случае раннего вылета «Ак Барса» он мог бы сыграть в последних матчах регулярного чемпионата, как Иван Демидов после вылета СКА за «Монреаль».

Разумеется, клуб хочет сохранить игрока, побившего рекорд по заброшенным шайбам, так ещё и являющегося продуктом своей системы – любой переезд доморощенных хоккеистов воспринимается болезненно, в первую очередь спонсорами и меценатами. По ходу плей-офф «Ак Барс» отдельно подчёркивал, что в составе чуть ли не половина игроков — выходцы из собственной школы. При этом в условиях потолка зарплат нужно внимательно думать о суммах соглашений с хоккеистами. Перед глазами есть другой пример – Тимур Билялов. Вратарь после яркого сезона в контрактный год потребовал себе самую высокую зарплату в лиге. Агент пугал переездом в Москву или Санкт-Петербург, так что Валиуллин пошёл навстречу. Провальным нынешний сезон Билялова назвать нельзя, но в то же время на свои 55 млн Тимур явно не наиграл.

«Руки выкручивал по контракту, и где ты, парень?» – возмущался Леонид Вайсфельд.

Гарантий, что Галимов сумеет сохранить текущий высокий уровень в дальнейшем, нет никаких, и неубедительный плей-офф явно работает против Артёма. Прямо сейчас разговоры идут даже не о финансовой стороне вопроса, сложности возникают при обсуждении длительности контракта. Если клуб предлагает двухлетнее соглашение, то Черных просит для своего подопечного трёхлетний договор. В то же время в «Анахайме» Галимов будет обязан провести хотя бы год на минимальном контракте новичка. При этом наверняка сначала Артёма «испытают» в АХЛ. Прямо сейчас свободных опций в топ-9 в составе «Дакс» нет, а в четвёртом звене Галимов не будет так эффективен. Из плюсов игрока выделяется его универсальность, в случае необходимости он может сыграть как на фланге, так и в центре.

«Надо было понять, как использовать Галимова, решили, что он будет на фланге – это ключевая фигура, которая ведет большинство, – говорил об Артёме тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий.

Если и представлять Галимова в составе «Анахайма», то, скорее всего, на левом краю третьей тройки, например, вместо канадца Робби Фаббри, у которого как раз заканчивается контракт. Возможно, рискнут и поставят во второе звено вместо Тревора Зеграса, если американец продолжит заниматься ерундой. Пример Максима Цыплакова показывает, что шансы заиграть в НХЛ есть даже у тех, кто не особо феерил в КХЛ. Правда, многое зависит от взглядов будущего тренера «Анахайма», а, по слухам, им станет Джоэль Кенневилль. Его система близка к хоккею Квартальнова, так что в ней Галимов имеет шансы раскрыться. На месте Артёма нужно точно взвесить свои возможности, поскольку от этого решения будет зависеть вся его дальнейшая карьера.

Другое дело – Сафонов. Он дал понять «Ак Барсу», что планирует попробовать свои силы за океаном ещё до Нового года, и вряд ли передумает.

Несмотря на скомканный сезон, у «Чикаго» интерес к своему проспекту не остыл. Команда застряла в перестройке, ей сильно не хватает центрфорвардов. Стиль игры Ильи и его габариты также говорят в пользу того, что у Сафонова всё в Америке получится. У «Чикаго» есть новое лицо франшизы – Коннор Бедард. Команду будут строить вокруг этого «некствана», только дальше в центральной оси шаром покати. Райан Донато, вероятно, не будет продлевать контракт с клубом, а дальше остаются откровенные ахаэловцы: Джейсон Дикинсон, Андреас Атанасиу. В «Рокфорде» приличная статистика у Коула Гуттмана и Бретта Сени, однако ставка на них как на игроков основного состава менее надёжна, чем на проверенного годами в КХЛ Сафонова. В центре могут сыграть немец Лукас Райхель и швейцарец Филипп Курашёв, однако на этот ход тренерский штаб «Блэкхоукс» шёл скорее от безвыходности.

Правда, неизвестно, кто будет входить в обновлённый штаб «Чикаго», и от этого зависят и перспективы Сафонова. Издание The Athletic пишет о Джее Вудкрофте, младшем брате работавшего в минском «Динамо» Крэйга Вудкрофта. В таком случае адаптация Ильи пройдёт чуть проще, к тому же в системе хватает русскоговорящих ребят – двое белорусов Артём Левшунов и Дмитрий Кузьмин, омич Илья Михеев и Курашёв, несмотря на жизнь в Европе и США, не забывший язык родителей. При этом «Ак Барс» цепляться за Илью будет не так крепко, как за Галимова. Валиуллин уже отметил, что 22 очка (7+15) в 51 матче не позволят рассчитывать на большой контракт. Конечно, найти на рынке центра с российским паспортом будет непросто, однако есть вариант с возвращением другого казанца – Владимира Ткачёва. В таком случае потеря Сафонова уже не будет ощущаться столь болезненно.