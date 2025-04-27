«Колорадо» всухую обыграл «Даллас»

В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии стал ничейным — 3-1.

© Чемпионат.com

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Логан О'Коннор, звёздный хоккеист Натан Маккиннон, шведский нападающий Габриэль Ландеског и канадский защитник Самуэль Жирар. Голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд совершил в этой встрече 23 сейва.

Следующий матч серии между командами состоится уже 29 апреля в Далласе, начало встречи в 04:30 по московскому времени.