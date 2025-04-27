Кучеров установил новый рекорд

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал рекордсменом среди действующих хоккеистов по числу матчей Кубка Стэнли с тремя и более передачами, сообщает пресс‑служба НХЛ.

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В субботу Кучеров отдал три передачи в третьем матче серии первого раунда плей‑офф НХЛ против «Флориды» (5:1). Таким образом, теперь на счету Кучерова 11 игр в Кубке Стэнли с тремя и более передачами. Он опередил форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (10).

Также по 11 игр в Кубке Стэнли с тремя и более передачами у Пола Коффи и Дага Гилмора. Лидером является Уэйн Гретцки (28), на второй строчке — Марк Мессье (12). Все они уже завершили карьеру.

«Тампа» сократила отставание в серии до четырех побед — 1:2. Четвертый матч противостояния пройдет 28 апреля.