19-летний Иван Демидов установил рекорд франшизы в Кубке Стэнли всех времён

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отличился двумя результативными передачами в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

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Таким образом, как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин стал первым игроком до 21 года в истории франшизы, набравшим несколько очков в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Также Демидов (19 лет, 138 дней) стал первым хоккеистом из «Канадиенс» до 21 года, набравшим очко в Кубке Стэнли после Алекса Гальченюка.

Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. «Канадиенс» уступают в серии с «Вашингтон Кэпиталз» после четырёх матчей со счётом 1-3. Следующая игра пройдёт в столице США 1 мая.