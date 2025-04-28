«Автомобилист» продлил контракт с нападающим

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил о продлении контракта с нападающим Бруксом Мэйсеком.

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Соглашение в 32‑летним хоккеистом, имеющим немецкий и канадский паспорта, рассчитано еще на один сезон.

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года. В этом сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 (26+22) очков, и еще 7 игр в плей‑офф с 3 (1+2) баллами за результативность.

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