Защитник «Юты» назвал отличия матчей плей‑офф в НХЛ и КХЛ

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев в эфире «Матч ТВ» рассказал, чем отличаются матчи на стадии плей‑офф в НХЛ от КХЛ.

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— В НХЛ борьба на каждом отрезке площадки. Неважно, какой матч, кто играет, Макдэвид против «Лос‑Анджелеса» или Кучеров против «Флориды», это всегда борьба за шайбу, за пространство, в целом не так много интересных и красивых моментов происходит на льду во время игр плей‑офф НХЛ. В КХЛ чуть больше пространства, игроки креативнее подходят к этому. В плей‑офф в НХЛ борьба, но КХЛ смотреть интересно, больше пространства, и у игроков немного больше времени для принятия интересных решений, — сказал Сергачев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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