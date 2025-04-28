Стало известно, кто будет капитаном хоккейной сборной на майском туре

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что капитаном российской сборной на предстоящем майском туре будет опытный нападающий Сергей Плотников. В состав сборной вошли представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков сборной — 25 лет.

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Матчи российской сборной на майском туре пройдут с 1 по 8 мая в трёх городах: Астане, Тольятти и Минске.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

24-29 апреля — сбор в Новогорске

Астана

1 мая, 15:00* Казахстан — Россия

2 мая, 16:00 Россия — Беларусь

Тольятти

5 мая, 19:00 Россия — Беларусь

6 мая, 19:00 Россия — Беларусь

Минск

8 мая, Беларусь — Россия.