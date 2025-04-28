Жамнов рассказал, когда будет объявлено о его будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что на этой неделе у него будет разговор с руководством клуба, после чего будет сделано объявление о тренерском штабе на новый сезон.

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«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (3–4) во втором раунде Кубка Гагарина. Жамнов возглавил «Спартак» в марте 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона‑2024/25.

— Остаюсь ли я в команде? У нас есть договоренность на словах. На этой неделе будет финальный диалог с руководством, и после уже объявят.

— Есть ли понимание, какой срок?

— Пока нет. Тут больше разговор о стратегии, а дальше посмотрим.

— Будут ли изменения в вашем штабе?

— Хотелось бы, чтобы все остались. Есть ли и будут изменения, то только усиления. Идёт разговор, [спортивный директор] Роман Беляев не даст соврать.

— Выдвигали ли вы условия по усилению именно команды?

— Нам нужны усиления. Знаем позиции, которые нужно усилить. О конкретных позициях говорить не хочу. Наверное, когда закончится сезон, тогда и все будет озвучено, — передает слова Жамнова корреспондент «Матч ТВ».

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