Защитник «Сибири» Тревор Мерфи станет игроком СКА

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи с нового сезона станет игроком СКА. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

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Канадец выступал за новосибирскую команду с сезона-2021/22, куда перебрался из «Ак Барса».

В текущем сезоне КХЛ Мерфи стал самым результативным защитником лиги, набрав 13+45 в 64 встречах регулярного чемпионата.

Мерфи должен заменить защитника СКА Александра Никишина, уехавшего в «Каролину».

В прошедшем сезоне петербуржцы, как и «Сибирь», вылетели из плей-офф в первом раунде Кубка Гагарина.