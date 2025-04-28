Вратарь «Монреаля» заявил, что Овечкин заслужил дисквалификацию

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслуживает дисквалификации за свой силовой приём на Джейке Эвансе. Россиянин получил две штрафные минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

© Чемпионат.com