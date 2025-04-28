Стало известно, сколько заработает Орехов по новому контракту в «Металлурге»

По сообщениям издания Metaratings.ru, 25-летний казахстанский защитник Валерий Орехов после пролонгации трудового соглашения с магнитогорским «Металлургом» будет получать около 3 млн. рублей в месяц. За 2 года по новому контракту Орехов может заработать 65 млн. рублей без учета бонусов.

28 апреля «Металлург» официально сообщил о продлении контракта с игроком сроком до окончания сезона-2026/27.

Орехов стал хоккеистом «Металлурга» в межсезонье 2022-го года. До того момента всю свою профессиональную карьеру Валерий защищал цвета казахстанского «Барыса». В КХЛ сезона 2022-2023 годов защитник был отправлен магнитогорцами в аренду в «Адмирал» из Владивостока.

После своего возвращения Орехов вместе с «Металлургом» в 2024 году сумел выиграть титул чемпиона России и Кубок Гагарина.

В текущем сезоне защитник сыграл за «лис» в 70 матчах и заработал 29 (11+18) очков по системе «гол+пас». Всего в КХЛ у Орехова 409 игр и 81 (24+57) результативных баллов при показателе полезности «+37».