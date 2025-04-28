Директор «Спартака» назвал игроков, которых клуб хочет сохранить в межсезонье

Директор «Спартака» о контрактах: «Заинтересованы сохранить Вишневского, Ружичку, Локтионова, Рубцова, Галимова, Ефремова и Савикова. У нас больше месяца на переговоры»
Роман Беляев назвал игроков, которых «Спартак» хочет сохранить в межсезонье.
«У нас есть больше месяца, чтобы провести переговоры с игроками, у кого еще действуют контракты со «Спартаком». Это и наши ветераны – свободные агенты Дмитрий Вишневский, Андрей Локтионов и Ансель Галимов, а также ограниченно свободные агенты Никита Ефремов, Егор Савиков, Адам Ружичка и Герман Рубцов. Мы договорились с ними о переговорах по окончании сезона. У нас есть планы. В теории мы заинтересованы сохранить всех», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.