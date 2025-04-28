Тренер «Каролины» высказался о хет‑трике Свечникова в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о хет‑трике российского форварда Андрея Свечникова в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2, 3-1).

«Мы уже давно говорим об этом. В плей-офф ваши лучшие игроки обязаны быть лучшими. Они должны быть заметными, но также должны и забивать. Свечников вышел и забил, у него было около пяти или шести бросков. Он постоянно был опасен; если ты хочешь добиться успеха, ты должен вносить свой вклад в результат», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги, которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Первый хет-трик Свечников сумел оформить во второй встрече первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020.