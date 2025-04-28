Дегтярев высказался о роли хоккея в России

Михаил Дегтярев: «Путин подчеркивал, хоккей – один из любимых видов спорта в стране. Это часть культуры и символ наших традиций. Мы под давлением, но общими усилиями его прервем»
Михаил Дегтярев считает, что хоккей в России – часть культуры и символ традиций.
Министр спорта России посетил открытую тренировку сборной «Россия 25» перед майскими матчами с Казахстаном и Беларусью.
«Хоккей в России – больше чем спорт. Это часть нашей культуры. Символ наших традиций. Как Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, хоккей – один из любимых и зрелищных видов спорта в нашей стране. Это подтверждается притоком молодых дарований в секции. Наша команда традиционно показывает высокие результаты. Последние годы мы находимся под давлением, но общими усилиями его прервем. Мы гордимся нашим коллективом, впереди только победы», – сказал Михаил Дегтярев.