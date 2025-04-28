Василевский вошел в топ претендентов на приз лучшему вратарю по итогам регулярки НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку номинантов на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина Трофи». Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети X (ранее Twitter).

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Двумя другими претендентами на награду стали американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк и канадец Дарси Кемпер из «Лос-Анджелес Кингз».

В завершившемся регулярном чемпионате Василевский принял участие в 63 матчах. В них россиянин одержал 38 побед, шесть из которых провёл «на ноль». В среднем за игру он отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,18.