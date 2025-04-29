Российский хоккеист «Тампы» больше двух лет не может забить в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров больше двух лет не может забить в матчах Кубка Стэнли.

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Кучеров в прошлый раз забил в первом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» в Кубке Стэнли — 2023, который состоялся 18 апреля. С трех пор в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский хоккеист провел 14 матчей, в которых не отметился голами, однако записал на свой счет 14 результативных передач.

В ночь на 29 апреля «Тампа» проиграла «Флориде Пантерз» четвертый матч первого раунда плей-офф НХЛ. Кучеров вновь не сумел забить. Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, завершилась с результатом 4:2. В составе победившей команды отличились Антон Лунделль, Аарон Экблад, Сет Джонс и Картер Вераге. За «Тампу» в этом поединке шайбы забросили Митчелл Чаффи и Эрик Чернак.

При этом российский хоккеист в этом регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Для Кучерова награда «Арт Росс Трофи» стала третьей в карьере, он оказался первым российским игроком, который сумел завоевать приз трижды.

«Флорида» повела в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится 30 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.