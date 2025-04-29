Хоккеисты «Тампы» установили клубный рекорд Кубка Стэнли всех времён

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Гости в данной встрече смогли установить клубный рекорд.

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Первая и вторая шайбы «Тампы» пришлись на второй период и были заброшены с разницей в 11 секунд. Сначала в составе гостей отличился Митчелл Чаффи, а затем Эрик Чернак. Таким образом, это новый рекорд клуба в Кубке Стэнли. Никогда ранее хоккеисты «Тампы» не забивали два гола с такой короткой разницей во времени между ними.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».