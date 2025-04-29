Тренер «Металлурга» назвал главного претендента на победу в Кубке Гагарина

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в эфире «Матч ТВ» назвал ярославский «Локомотив» главным фаворитом на победу в Кубке Гагарина.

© ХК «Металлург»

В полуфинале плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ «Локомотив» встречается с «Салаватом Юлаевым» (счет — 1–0 в пользу уфимской команды), в другом полуфинале играют челябинский «Трактор» и московское «Динамо» (1–0).

— Кто первый претендент на победу в Кубке Гагарина из команд, вышедших в полуфинал?

— Естественно, «Локомотив» — это претендент номер один. Но дальше вышли все команды, которые могут удивить. «Динамо» в хорошей форме, у них очень сбалансированный состав. С приходом Подъяпольского вратарская позиция усилилась. «Салават Юлаев», который сейчас гору с плеч скинул, прошел первый раунд, выдал фееричный второй. Терять им нечего. Если Ливо вернется, Тодд выйдет, то у них тоже хорошая команда. От любого соперника можно ожидать победу в Кубке Гагарина, — сказал Разин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Металлург» в статусе обладателя Кубка Гагарина завершил выступление в плей‑офф КХЛ в первом раунде, уступив в серии омскому «Авангарду» со счетом 2–4. «Авангард» затем проиграл серию «Локомотиву» (3–4), уступив во втором овертайме седьмого матча.

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