Защитник «Витязя» перейдет в СКА

Защитник «Витязя» Джереми Рой близок к смене клуба.

В подписании 27-летнего хоккеиста заинтересован СКА. Петербургский клуб подпишет канадца. Об этом журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Рой выступал за «Витязь» с сезона-2022/23. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ защитник принял участие в 60 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 18 результативных передач при показателе полезности «-15». Его действующий контракт с подмосковным клубом рассчитан до конца мая.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2024/25 «Витязь» набрал 59 очков и занял 10 местов Западной конференции, что не позволило продолжить выступление в плей-офф. СКА с 82 очками финишировал на седьмой позиции на Западе, а в первом раунде Кубка Гагарина уступил в серии московскому «Динамо» (3-4) и завершил выступление в сезоне.

Ранее в СМИ появилась информация, что СКА близок к подписанию нападающего «Витязя» Дерека Барака, а также заинтересован в переходе защитника «Сибири» Тревора Мерфи.