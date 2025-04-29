Канадский игрок клуба КХЛ рассказал о проблемах в России

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Джереми Рой рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в России. Его слова приводит Metaratings.ru.

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Рой признался, что, в целом, его все устраивает.

«Единственный недостаток — в России сложно получать необходимую экипировку: краги, клюшки, коньки и так далее. Разумеется, я понимаю, что это та проблема, которую КХЛ не в силах решить», — заявил он.

Рой выступает за подмосковный клуб с 2022 года. Всего в КХЛ он провел 200 матчей, забросил 15 шайб и сделал 73 результативные передачи.

Весной 2024-го генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов посетовал на проблемы с экипировкой из-за международных санкций. Функционер констатировал, что отечественного производства так и не появилось.