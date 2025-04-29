«Авангард» продлил контракт с вратарем

«Авангард» продлил контракт с вратарём Никитой Серебряковым до конца сезона-2029/2030. Об этом было объявлено перед игрой плей-офф МХЛ «Омские Ястребы» — «СКА-1946». Голкипер пополнил омский клуб по ходу прошлой регулярки в результате обмена со СКА.

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Напомним, в Кубке Гагарина — 2025 Серебряков сыграл 13 матчей, в которых одержал семь побед с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,88.

«Ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.