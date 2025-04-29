Борис Михайлов высказался об отставке Воробьева из ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об увольнении Ильи Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА. Специалист провёл на этом посту один сезон, который завершился поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» в шести матчах.

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