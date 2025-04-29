Борис Михайлов высказался об отставке Воробьева из ЦСКА

«Решение руководства закономерно». Борис Михайлов высказался об отставке Воробьёва из ЦСКА
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об увольнении Ильи Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА. Специалист провёл на этом посту один сезон, который завершился поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» в шести матчах.
«Шансы на хорошее выступление в сезоне у Воробьёва были. Всё же новая команда, молодые игроки. Не было стабильной игры, что главное, выигрыши чередовались с проигрышами. Не была налажена игра в большинстве. Все линии играли не очень ровно, а от этого зависит стабильность, в меньшинстве не лучшим образом играли. Во вратарской линии до конца не было определено, кто сильнейший. Всё это привносило нервозность в команду. На протяжении сезона я так и не понял, кто у нас играет в большинстве, там выходили каждый раз разные игроки, лишь в конце было понятно. Думаю, решение руководство закономерно, потому что я не увидел, чего можно поменять на следующий год", — цитирует Михайлова ТАСС.