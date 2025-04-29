В КХЛ высказались об уходе Воробьева из ЦСКА

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об отставке Ильи Воробьева с поста главного тренера ЦСКА.

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Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. В сообщении об увольнении было сказано, что данное решение связано с тем, что тренерский штаб не выполнил задачу, поставленную руководством.

«В ЦСКА перестройка, нормальный процесс, омолаживание состава. Идет работа по созданию того ЦСКА, который мы привыкли видеть. Квартальнов в ЦСКА? Почему нет? Он уже там был, опытный тренер», – приводит слова Каменского «Советский Спорт».

ЦСКА завершил текущий сезон КХЛ в первом раунде. Армейцы в 6 матчах уступили минскому «Динамо» (2-4). Регулярный чемпионат красно-синие закончили на пятой строчке, набрав 85 очков.

Ранее 50-летний Воробьев руководил магнитогорским «Металлургом», сборной России и СКА.