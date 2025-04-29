Суд вынес приговор хоккеисту, случайно убившему другого игрока

Суд не привлек Мэтта Петгрейва к уголовной ответственности.

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В 2023 году бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая.

Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс».

По этому делу был задержан подозреваемый – хоккеист Мэтт Петгрейв. После разбирательства его не привлекут к уголовной ответственности.