Главный тренер склоняется к уходу из «Трактора» после окончания сезона

Как стало известно «Матч ТВ», главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру может покинуть пост после окончания текущего сезона.

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Гру 57 лет, в сезоне‑2024/25 «Трактор» под его руководством занял первое место в Восточной конференции и вышел в третий раунд плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом раунде был побежден «Адмирал» (4–2), во втором — минское «Динамо» (4–1). Сейчас «Трактор» ведет 1–0 в серии с московским «Динамо».

— Скорее всего, Гру вернется в Северную Америку. Он найдет себе работу ассистента главного тренера в клубе НХЛ. По нашей информации, семья не переехала вместе с Гру в Челябинск, и ему было тяжело с моральной точки зрения. Зарплата Гру за этот год составляет около 500 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Но его главная мотивация — не деньги, а то, что он хочет быть с семьей. Окончательное решение еще не принято. Но всё идет к тому, что Бенуа уедет домой. Ну или «Трактор» должен будет заплатить ему столько же денег, сколько (получит) Ги Буше (в «Авангарде») — 150 млн рублей за сезон, — сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

В мае 2024 года Гру заключил контракт с «Трактором», который рассчитан на два сезона.

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