Илья Воробьёв поведал о своих планах после ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о ближайших планах после увольнения из армейского клуба.

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— Какие у вас планы на ближайшее время?

— Посмотреть и разобрать полуфиналы Кубка Гагарина, а затем и финальную серию. Также буду наблюдать за ходом плей-офф в НХЛ.

— Усталости не накопились? Готовы снова работать в ближайшее время?

— Однозначно. Я открыт для предложений из клубов Континентальной лиги и полностью готов к работе, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.