Михаил Кравец покинет пост главного тренера «Куньлуня»

Главный тренер Михаил Кравец покинет «Куньлунь Ред Стар». Пресс-служба сообщает, что клуб принял решение не акцептировать второй год контракта тренера, подписанного по системе 1+1.

Кравец возглавил команду в мае 2024 года. Под его руководством обновленная команда выдала рекордную серию побед и остановилась в шаге от плей-офф, заняв 9-е место в Западной конференции.

Сезон-2023/2024 Кравец начинал в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат. Омский клуб завершил регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф «Авангард» в пяти матчах обыграл «Ладу» в первом раунде. Кравец был уволен из «Авангарда» по ходу серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом».