Андрей Свечников обновил личный рекорд по броскам в створ за матч в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников установил новый личный рекорд по броскам в створ в рамках матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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Андрей совершил девять бросков и отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз», который недавно завершился победой «ураганов» в овертайме со счётом 5:4.

Отметим, ранее наибольшее количество бросков за матч у Свечникова было в первой игре 1/8 финала Кубка Стэнли сезона-2020/2021 с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) 17 мая. Тогда Андрей также отметился голом.

Всего на счету Свечникова в текущем плей-офф НХЛ пять голов и одна результативная передача в пяти встречах за «Харрикейнз».