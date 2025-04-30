Капризов продлил результативную серию в плей-офф НХЛ до пяти матчей

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегаса".

Для россиянина этот гол стал пятым в текущем плей-офф, также на счету нападающего четыре результативных паса в пяти играх. Он делит первое место в списке лучших снайперов плей-офф с Мэттом Болди из "Миннесоты", Андреем Свечниковым из "Каролины" и Натаном Маккинноном из "Колорадо". Капризов продлил результативную серию до пяти матчей. На счету игрока теперь 15 шайб в плей-офф НХЛ, клубный рекорд по этому показателю принадлежит американцу Заку Паризе, который забросил 16 шайб за "Миннесоту" в Кубке Стэнли.

Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев не отметились результативными действиями. Очков в матче также не набрал форвард "Миннесоты" Яков Тренин.

Встреча закончилась домашней победой "Вегаса" в овертайме со счетом 3:2, команда из штата Невада вышла вперед в серии (3-2). Шестая игра противостояния пройдет на домашней арене "Миннесоты" в ночь на 2 мая по московскому времени.

В другом матче игрового дня "Оттава" на выезде со счетом 4:0 победила "Торонто", который продолжает лидировать в серии (3-2). Шестая игра противостояния состоится в Оттаве в ночь на 2 мая по московскому времени.

Ранее ТАСС сообщил, что первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ, стала "Каролина".