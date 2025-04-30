Валиуллин оценил, может ли «Ак Барс» подписать контракт с Евгением Кузнецовым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил, может ли казанский клуб подписать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым, который ранее покинул СКА.

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«С представителями игрока пока на связь не выходили. Кузнецов – топ-центр, при правильном подходе он сильнейший центральный лиги их тех, кто вернулся из НХЛ. Всё возможно, мы хотели в клубе видеть и раньше, но конкретных разговоров пока не было», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.