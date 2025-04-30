«Ак Барс» отпускал Петана к семье в Канаду для решения ментальных проблем

«Ак Барс» отпускал по ходу сезона Петана к семье в Канаду для решения ментальных проблем
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин и генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказались об игре Ника Петана.
«Ником Петаном мы постоянно разговаривали, когда он подписывал контракт мы понимали что подписывали крайнего нападающего с опытом центра и когда приехал в Казань предложили ему роль центра. Мы как раз вели поиски центрального и у нас хорошая тройка получилась с Сашей Барабановым и Димой Яшкиным, они здорово играли до травмы Ника. Потом процесс восстановления у него затянулся, мы поговорили с ним, он сказал, что более комфортно чувствует себя с краю, более эффективно может действовать. Он играл волнообразно, в прессе говорили про некий конфликт, но ничего такого. У Петана была травма, с которой мы не могли разобраться, это давило на него эмоционально. Мы дали ему возможность съездить домой, он приехал и стал играть лучше, но конечно мы ожидали от него гораздо большего», — заявил Гатиятулин.
«Нужно разделять – какого Петана мы увидели в первой половине сезона и во второй. У него была травма, к тому же определенные семейные, ментальные проблемы, поэтому на наделю отпускали его для перезагрузки домой. Будем разговаривать с ним и его агентом, если смотреть на статистику, то он играл почти очко за игру, такой же уровень он показывал и в АХЛ. Когда его брали, мы в том числе советовались с русскими игроками в системе «Миннесоты». Будем общаться, смотреть какая цена в том числе», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.