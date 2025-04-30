Тренер «Салавата» оштрафован на 300 тысяч рублей после серии со «Спартаком»

Тренер «Салавата» Козлов оштрафован на 300 тысяч рублей после серии со «Спартаком»
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Салавата» Виктор Козлов на оштрафован на 300 тысяч рублей после серии Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком».
Напомним, Виктор Козлов после четвёртого матча серии Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:6) высказался о работе судей в игре.
«Я хочу сказать, что в таких играх, когда команды «в кровь» бьются, судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие», — заявил Козлов на послематчевом интервью 17 апреля 2025 года.
Уфимский клуб одержал победу в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Спартаком» в семи матчах (4-3). В серии 1/2 финала плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» проводит серию с «Локомотивом» (1-1).