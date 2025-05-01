«Россия 25» под руководством Ротенберга обыграла Казахстан

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга стартовала с победы на турнире в Астане, обыграв хозяев турнира, сборную Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. На 12-й минуте отличился Данил Аймурзин, на 18-й — Дмитрий Саморуков. Во втором периоде на 26-й минуте забил Марат Хайруллин, еще одна шайба на счету Михаила Воробьева (29-я минута).

Следующий матч команда Ротенберга проведет 2 мая. Соперником станет сборная Белоруссии.

Также в рамках майского турне «Россия 25» проведет встречи с Белоруссией 5 и 6 мая в Тольятти, а 8 числа команды сыграют в Минске.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады — 2026.