Михаил Кравец прокомментировал сообщения о возможном назначении в «Сочи»

Бывший главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал слухи о возможном назначении в «Сочи».

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Китайский клуб не стал продлевать контракт со специалистом, который провёл лишь один сезон в «Куньлуне».

— В СМИ появлялась информация о том, что вы можете продолжить карьеру в «Сочи». Обращались ли к вам из клуба? — Это слухи, я ни с кем не разговаривал, — сказал Кравец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Кравец возглавил китайский клуб в мае 2024 года. Под его руководством обновлённая команда выдала рекордную серию побед и остановилась в шаге от плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.