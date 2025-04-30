Фетисов заявил, что Овечкина снова провоцируют украинские активисты

Депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российского хоккеиста Александра Овечкина снова провоцируют украинские активисты. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Напомним, что сейчас Овечкин выступает за НХЛ-клуб «Вашингтон Кэпиталз». По словам Фетисова, спортсмена вновь провоцируют украинские активисты — ранее Овечкин уже сталкивался с этим в Канаде. При этом депутат подчеркнул, что не требует привлекать активистов к какой-либо ответственности.

«Зачем кого-то наказывать. Саша уже всех наказал — забил больше всех. Это самое большое наказание. (Провокации — прим. ред.) будут продолжаться, потому что мир такой сумасшедший», — заявил он.

Ранее глава IIHF заявил, что Овечкина пока не планируют добавлять в Зал славы Международной федерации хоккея.