Игрок «Салавата Юлаева» получил тяжелую травму в матче Кубка Гагарина

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова получил травму во время третьего матча 1/2 финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

Инцидент произошел в третьем периоде. Хохряков столкнулся с защитником ярославцев Никитой Черепановым, не смог подняться на ноги сам и покинул площадку на носилках. Игрок «Локомотива» получил пять минут штрафа, а также дисциплинарный штраф до конца игры.

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась победой гостей со счетом 4:2. Ярославцы вышли вперед на 7-й минуте благодаря шайбе Алексея Береглазова. На 24-й минуте Владислав Ефремов сравнял счет, однако «Локомотив» ответил двумя точными бросками Никиты Кирьянова на 33-й минуте и Александра Радулова на 40-й минуте. На 54-й минуте Александр Хмелевский сократил отставание, а на 59-й минуте Максим Березкин забил в пустые ворота.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе, «Локомотив» вновь повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 3 мая в Уфе. Начало — в 14:00 по московскому времени.